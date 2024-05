Am kommenden Wochenende So läuft die Pfingstkirmes in Hückelhoven

Auf der kunterbunten Flaniermeile zwischen Hartlepooler Platz und Breteuilplatz werden zur offiziellen Eröffnung am kommenden Freitag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr wieder einige prominente Besucher auf vier Pfoten erwartet: Die heldenhaften Hunde aus Paw Patrol haben sich erneut angekündigt. Zur Happy Hour am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr heißt es „Einmal zahlen – zweimal fahren". Mit dem farbenprächtigen Höhenfeuerwerk bedanken sich die beteiligten Schausteller am Montag bei Einbruch der Dunkelheit bei Besuchern sowie Anwohnern aus der ehemaligen Zechenstadt. Mindestens 20 Prozent Preisnachlass werden zum Abschluss der Hückelhovener Pfingstkirmes am Dienstag gewährt.