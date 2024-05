Noch bis Dienstag Jede Menge Fahrspaß auf der Hückelhovener Kirmes

INFO

Fahrgeschäfte Erste Achterbahn-Erfahrungen können mit „Willy, dem Wurm" gesammelt werden, während die Erwachsenen eher auf eine rasante Fahrt mit der Raupenbahn setzen.

Höhepunkt Das farbenprächtige Höhenfeuerwerk am Pfingstmontag bei Einbruch der Dämmerung gehört zu den atemberaubenden Höhepunkten der Kirmesveranstaltung in der ehemaligen Zechenstadt - so wollen sich die Schausteller für den Aufenthalt in Hückelhoven bedanken.