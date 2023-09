Streitthema in Hückelhoven So läuft die Digitalisierung an den Schulen

Die Corona-Pandemie hat in Sachen Digitalisierung und technischen Neuerungen an den Bildungseinrichtungen vieles angestoßen und auf den Weg gebracht. Vieles, was bis dato eher stiefmütterlich behandelt worden war, musste schnell umgesetzt werden – weil es eben zwingend erforderlich war. Im Schulausschuss gibt die Verwaltung der Stadt Hückelhoven regelmäßig Updates darüber, wie die Digitalisierung bei den Schulen im Stadtgebiet fortschreitet – so auch in der jüngsten Sitzung.