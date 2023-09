Ermäßigte Tickets bei den Sponsoren So läuft der Vorverkauf zum Haldenzauber in Hückelhoven

Kunden der Wep und der Kreissparkasse Heinsberg haben wie in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, reduzierte Tickets für den Haldenzauber zu erwerben. Los geht es mit dem Verkauf am Montag, 9. Oktober. Hier gibt es das Einzelticket für elf Euro und das Familienticket (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) für 24 Euro. Im Vergleich zu den Kosten im regulären Verkauf beträgt bei Einzeltickets fünf beziehungsweise sieben Euro, bei Familientickets 14 beziehungsweise 18 Euro, abhängig vom Wochentag. Die Tickets der Sponsoren sind allerdings Flex-Tickets, die an einem beliebigen Tag eingelöst werden können. Bei der Kreissparkasse läuft der Vorverkauf für alle Kunden ganz bequem online. Bei der Wep gibt es die Tickets gegen Vorlage der Vertragskontonummer am Firmensitz in der Sophiastraße 2 in Hückelhoven gegen Bargeld zu erwerben.