Energieversorgung in Hückelhoven So läuft der Ausbau der Fernwärme

In Ratheim sei die Erschließung im Bereich „Am Reitplatz“ und „Garsbeck“ nahezu abgeschlossen, alle restlichen Teile Ratheims sind ebenfalls bereits erschlossen. Das heißt, das zukünftige Anschlüsse dort wesentlich leichter zu installieren sind als an Orten, die erst noch generell mit dem Netz der WEP erschlossen werden müssen. In Altmyhl etwa ist eine vollumfängliche Erschließung grob bis 2026 geplant. Schaufenberg hingegen ist bereits voll erschlossen, in Kleingladbach fehle nur noch ein kleiner Teil, was im kommenden Jahr abgeschlossen werden sein könnte.