Haldenzauber 2023 in Hückelhoven So entsteht bunt leuchtende Magie

Gab es Schwierigkeiten beim Aufbau? „Wir liegen gut im Zeitplan, haben aber auch die Wochenenden als Puffer im Blick. Allerdings war der Stromkreis in diesem Jahr eine Herausforderung.“ Es sei besonders wichtig, jede Lichterkette zu testen, bevor sie an ihrem Platz gewickelt wird – so wie beispielsweise am Geländer der 400 Stufen langen Himmelstreppe. „Das war nicht so einfach, weil der Stromkreis nicht durchgängig war.“