Flüchtlingssituation in Hückelhoven „Die Unterkünfte sind alle belegt“

„Die regulären Flüchtlingsunterkünfte sind alle belegt“, sagte Jansen in seinem Bericht. Daher wurden schon in der Vergangenheit weitere Notunterkünfte geschaffen. Egal ob kaufen, mieten oder umbauen – die Stadt setze alle Hebel in Verbindung, um den Wohnraum bereitstellen zu können. So wurde unter anderem die alte Grundschule in Hilfarth zu einer Notunterkunft umgebaut. Nach dem Umzug des Schulbetriebes in das neue Schulgebäude nebenan hatte das alte Gebäude ursprünglich abgerissen werden sollen, so zumindest die Pläne der Stadt bei Baubeginn der neuen Räume. Doch seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres werden dort geflüchtete Menschen betreut. Kürzlich wurde zudem der Pfarrsaal der Barbarakirche umgebaut, um auch dort geflüchtete Menschen unterbringen zu können. Die ersten beiden Familien seien bereits eingezogen, berichtet die Verwaltung.