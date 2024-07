Kreisweite Aktion So haben die Hückelhovener beim Stadtradeln abgeschnitten

In den vergangenen Wochen war das Wetter nicht immer so einladend, um mit dem Fahrrad eine Runde zu drehen. Trotzdem haben im Zeitraum vom 25. Mai bis zum 14. Juni rund 270 fahrradbegeisterte Hückelhovener am diesjährigen Fahrradwettbewerb Stadtradeln teilgenommen. Die Stadt Hückelhoven hat sich bereits zum vierten Mal an der Fahrradkampagne des Netzwerk Klima-Bündnis beteiligt.