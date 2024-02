In Hückelhoven So geht die Gesamtschule gegen Mobbing vor

Mittels praktischer Übungen erarbeiten die Schüler, was sie selbst tun können, um Mobbing nicht entstehen zu lassen. Das Ziel: Die Klasse entwickelt eine Basis dafür, dass sie eine tragfähige Gemeinschaft für die Zukunft wird. „Weil das Projekt so hervorragend gelaufen ist, haben wir es auch für die nächsten Jahrgänge in unserem Konzept verankert“, sagt Schulleiterin Petra Mersmann. Die Gesamtschule in Ratheim ist die erste Schule im Kreis Heinsberg, die dieses Projekt der Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Schulen in NRW in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse durchführt.