Bei Netto in Baal So funktioniert die digitale Volksbank-Filiale

Das Angebot, das nicht nur in Baal, sondern auch an anderen Standorten im Kreis Heinsberg existiert, werde von den Kunden gut angenommen, berichtet der Mitarbeiter via Videotelefonat. Einen Vorteil des digitalen Angebots sieht er in den Zeiten. Denn während die Filialen am Freitag schon um 14 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen werden, haben die Kunden auf diesem Wege montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit einem Ansprechpartner aus der Region in Kontakt zu treten. Sollte das Videoangebot aus welchen Gründen auch immer mal nicht funktionieren, steht in der Modulfiliale auch die zentrale Telefonnummer (02452 925 3000) aufgeschrieben, über die die Kunden mit der Bank kommunizieren können.