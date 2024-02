Programm verabschiedet So funktioniert die Denkmalförderung in Hückelhoven

Gemäß den denkmalpflegerischen Grundsätzen sind beispielsweise Maßnahmen zum Erhalt der Denkmalsubstanz förderfähig. Dazu zählen unter anderem die Restaurierung oder Konservierung historischen Bestandteile wie Dielenböden, Zimmertüren, Treppen, Treppengeländern, Fenstern oder Haustüren. Auch Maßnahmen zum Erhalt des prägenden Erscheinungsbildes des Denkmals können gefördert werden, etwa eine Fassadensanierung, zu der eine farbliche Gestaltung, Fachwerksanierung oder Fensterläden zählen. Ebenso Maßnahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen beziehungsweise bauzeitlichen Erscheinungsbildes. Das könnte unter anderem der Austausch nicht denkmalgerechter in der Vergangenheit erfolgter Modernisierungen sein. Als Beispiele führt die Stadt hier etwa den Austausch eines Kunststofffensters gegen ein Holzfenster in der entsprechenden Ausführung oder etwa eine Wiederherstellung einer Treppenanlage nach bauzeitlichem Vorbild an.