Gäste aus Dubai, Finnland und Schweden So feiert das Zirkusfestival in Hückelhoven sein Zehnjähriges

An den drei Festival-Tagen stellen sich die Teilnehmer nicht nur dem interessierten Publikum, sondern auch einer fachkundigen Jury. Die AG-Leiterin erinnert sich noch gut an die schwierige Anfangszeit: „Unsere Suche nach einer Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, um Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen oder miteinander auf der Bühne zu stehen, blieb lange Zeit erfolglos. So entstand 2004 die Idee, ein eigenes Zirkusfestival auf die Beine zu stellen, organisiert als Wettbewerb in einem richtigen Zirkuszelt."