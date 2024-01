Abriss der Skateanlage Hückelhoven mit Mängeln in der Kommunikation

Dass die Stadtverwaltung nun trotzdem den Unmut auf sich zieht, hat andere Gründe – und die liegen einzig und allein in der Kommunikation. Natürlich wäre keiner der Jugendlichen erfreut über die Nachricht gewesen, wenn die Stadt verkündet hätte, dass an Tag X abgerissen wird – und die neue Anlage eben noch nicht gebaut ist. Doch wenn die Stadt diese Schritte begründet hätte, hätte sie zumindest Verständnis erhalten können. Die Nicht-Kommunikation ist das, was den Ärger ausgelöst hat. Und das ist gleichermaßen nachvollziehbar wie vermeidbar.