Karneval in Kleingladbach, Baal und Wassenberg : Vegane Äpfel mit Mettfüllung und Farbspritzer

Hückelhoven/Wassenberg Die Interessengemeinschaft Kleingladbach, die Baaler Dotterblömkes und der Wassenberger „Färvpott“ luden zu ihren Karnevalssitzungen ein.

„Kleegläbek Alaaf“: Seit 2012 verwandeln sich St.-Stephanus-Schützenbrüder, Theatermimen und die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft in der fünften Jahreszeit in Büttenredner, Stimmungssänger und Sketch-Darsteller. In der voll besetzten Mehrzweckhalle der Grundschule Kleingladbach zeigten sie wieder an zwei Abenden, welche jecken Talente in ihnen stecken.