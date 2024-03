Liederprojekt der Schulen „Das wird das größte Konzert in Hückelhoven“

Das, was die Verantwortlichen des pädagogischen Beirats der Kreissparkasse Heinsberg und der Volkshochschule Heinsberg da am kommenden Wochenende in der Aula in Hückelhoven vorhaben, klingt spektakulär. 200 Kinder und Jugendliche von zehn Schulen aus dem ganzen Kreis Heinsberg werden am Samstag auf der Bühne stehen und gemeinsam singen. Mehr geht nicht, das ist die Obergrenze – Brandschutzbestimmungen. Weil aber noch mehr junge Menschen an dem Projekt teilnehmen, werden zusätzlich noch etwa 70 von den Zuschauerrängen singen, und so dafür sorgen, dass die vielen Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis haben. „Noch nie zuvor standen so viele Menschen in der Aula auf der Bühne“, sagt Ingo Rümke, Leiter der VHS des Kreises Heinsberg und Sprecher des Pädagogischen Beirats. „Das wird das größte Konzert in Hückelhoven.“