Jubiläum in evangelischer Gemeinde Ratheim-Gederath : Singekreis ist seit 50 Jahren mit Freude an der Musik aktiv

Singekreis ist seit 50 Jahren mit Freude an der Musik aktiv

Jubiläum in evangelischer Gemeinde Ratheim-Gederath

Hückelhoven Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sich der Singekreis der Evangelischen Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath im Kirchenkreis Jülich der Evangelischen Kirche im Rheinland gegründet hat, um die Gottesdienste mit musikalischen Beiträgen zu bereichern.

Die anfänglich zehn Aktiven fanden sich unter dem Motto der Freude am Singen zusammen, blickte Pfarrerin und Aktive Susanne Bronner mit den Sängerinnen Sigrun Hesse-Zeiß und Ursula Buckert am Festtag aus Anlass des Jubiläums zurück.

Es wurde ein Abendgottesdienst in der Friedenskirche gehalten und im Anschluss zum Empfang eingeladen. Nach wie vor steht diese Freude bei den inzwischen 26 Frauen und Männern im Alter von 15 bis 83 Jahren im Vordergrund. Vor allem neue geistliche, aber auch weltliche Lieder studieren sie dabei ein und bringen sie in der Kirche zu Gehör. Und jeder, der gerne singt, sei eingeladen, mitzumachen, betonten die drei.

Zum Abendgottesdienst hatte der Singekreis Ratheim-Gerderath drei Stücke beigetragen: ein eher weltliches, einen modernen Fasten-Choral und ein russisches Kirchenlied. Dazu stimmten die Sänger sechs Gemeindelieder zusammen mit den Kirchenbesuchern an. Im Laufe der Jahre hatte sich das Liedgut mit jedem Leiter geändert, erzählte Susanne Bronner, die seit 35 Jahren dabei ist. Jeder hatte einen eigenen Stil und eine Lieblingsrichtung. So gab es in fünf Jahrzehnten drei Chorleiter.