Shuttlebus zur SommerMusik Schacht 3 in Hückelhoven

Der west-Shuttlebus fährt am 9. und 11. August zum Open-Air-Festival an Schacht 3. Foto: WestVerkehr

Hückelhoven Ohne Stau und Fußmarsch zu James Blunt und Johannes Oerding: Am 9. und 11. August 2018 wird die WestVerkehr (west) einen Shuttleservice zum Open-Air-Festival an Schacht 3 anbieten.

Alle drei Linien bieten im Zeitraum zwischen etwa 17 und 19.30 Uhr jeweils vier Anfahrten in Richtung Hückelhoven. Die Abfahrtszeiten von „Erkelenz Bf“ und „Geilenkirchen Bf“ sind abgestimmt auf die Züge aus Mönchengladbach oder Aachen, da die Züge derzeit aufgrund der laufenden Bahnhofssanierungen in Erkelenz oder Geilenkirchen enden. Ab Heinsberg Busbahnhof können noch zusätzlich die Linien 401 und 402 nach Hückelhoven genutzt werden. „Mit unserem Fahrtenangebot haben alle Festivalbesucher die Möglichkeit, ausgiebig zu feiern und trotzdem sicher nach Hause zu kommen“, so Winkens weiter. Unmittelbar nach Ende der Veranstaltung werden je Linie am 9. August drei und am 11. August 2018 zwei Rückfahrten für die Besucherinnen und Besucher angeboten, so dass die Besucherinnen und Besucher des Open-Air-Festivals einen schönen Abend verleben können.