Shoppen in Hückelhoven Modepark Röther eröffnet Übergangsbau

Am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr deutete vor dem Übergangsbau am Landabsatz noch wenig darauf hin, dass hier wenige Minuten später die temporäre Filiale des Modeparks Röther erstmals die Kundschaft am neuen Standort begrüßen wird. Doch die Hückelhovener kamen – und das zahlreich. So war der Parkplatz vor dem Gebäude eine halbe Stunde später fast bis auf die letzte Parklücke gefüllt und Edith Varga kam kaum hinterher, jeden Kunden zu begrüßen.