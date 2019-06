Senioren-Projekt in Hückelhoven : Freiwillige rufen auf Wunsch bei Senioren an

Hückelhoven Im Rahmen des euPrevent Projektes „Seniorenfreundliche Gemeinden in der Euregio Maas-Rhein“, bietet die Stadt Hückelhoven ab dem 1. Juli den „Telefon-Star“ an. Dabei werden ältere Menschen regelmäßig einmal pro Woche von den ehrenamtlichen "Telefon-Stars" angerufen.

„euPrevent“ heißt das seit 2005 bestehende Netzwerk, in dem Gesundheitsämter und Sozialzentren der Kreise und Provinzen der Euregio Maas-Rhein in Deutschland, Belgien und den Niederlanden sowie führende Uni-Kliniken und Krankenhäuser zusammenarbeiten. Unter dem Stichwort „Seniorenfreundliche Gemeinden“ sollen Kommunen dazu angeregt werden, Strukturen zu schaffen, in denen die wachsende Zahl alter Menschen, vor allem auch solcher, die seelische und demenzielle Probleme haben, Unterstützung finden, die ihnen die Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht.