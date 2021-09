Seit 100 Jahren Mandolinen in Hückelhoven : Melodien-Perlen die Rur entlang

"Einmal um die Welt" enführte das Mandolinenorchester "Rurperle" Hilfarth die Besucherinnen und Besucher im Saal Sodekamp-Dohmen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Sie perlen die Rur rauf bis zu deren Geburtsort Botrange im belgischen Hohen Venn, sie perlen die Rur runter bis zu deren Mündungsort in die Maas in Roermond: Die Melodien von den Saiten der Mandolinen, Cellos, Gitarren und des Basses, die seit fast 100 Jahren in Hilfarth gezupft und geschlagen werden.

Und zwar im Mandolinen-Orchester „Rurperle“ Hilfarth, das mitten in den Vorbereitungen steckt für das Fest zum 100-jährigen Bestehen, das im kommenden Jahr ansteht. Ein Termin, der womöglich, wie so viele 2020 und 2021, nicht verschoben werden muss.

99 Jahre Erfahrung an den Saiten sind auch 99 Jahre Erfahrung des Feierns, bei dem insbesondere das Fünfzigjährige 1972 im Verein, aber auch in der ideellen, emotionalen und geografischen Heimat Hilfarth herausragte. Der Februar 1972 zeigte aber auch die hohe musikalische Qualität und vor allem den Ausbildungsstand der Jugendlichen Annegret Thiery, Hildegard Peschen, Willi Viehmann und Hans Steigels, die in Wegberg den Kreiswettbewerb „Jugend musiziert“ gewannen und sich für den Landeswettbewerb qualifizierten. Mit den großen 50-Jahr-Feiern im November 1972 blickte die Gemeinschaft der ehrenamtlichen Saitenkünstler, so hielt es der Chronist fest, „auf das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte zurück“.

Gefeiert wurde im Verein viel, jede Dekade wurde bedacht, das 90-Jährige im April 2012 mit einer Jazzgruppe der Kreismusikschule. Probenfleiß und zahlreiche eigene Konzerte wie auch Gastauftritte bei einer Reihe von Veranstaltungen, beileibe nicht nur im Heimatort Hilfarth, machen die Gemeinschaft zu einem bekannten und beliebten Klangkörper, der, nicht zuletzt aufgrund seiner Instrumentalität, die feinen Töne beherrscht, aber auch eine bemerkenswerte Klangfülle in Räume aller Art bringen kann. Dass das jeweils am letzten Sonntag vor Weihnachten angebotene Adventskonzert im besonderen Klangkörper „Kirche St. Leonhard“ einen prominenten Platz im Hilfarther Ortsterminkalender einnimmt, versteht sich da von selber.