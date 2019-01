Hückelhoven: Fahrer schwer verletzt nach Überschlag auf A46

Hückelhoven In der Nacht zu Dienstag hat sich ein Auto gegen 0.50 Uhr auf der A46 hinter der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost in Richtung Heinsberg überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Fahrer wurde schwer verletzt. Ersthelfer konnten ihn noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der massiven Beschädigungen am Fahrzeug musste mit technischem Gerät die Heckpartie vom Fahrzeug geöffnet werden, um an die Zusatzbatterie zu gelangen. Anders lies sich das Fahrzeug nicht stromlos schalten. Die Feuerwehr sperrte die Autobahn in Richtung Heinsberg komplett, da beide Fahrbahnen auf einer Länge von 150 Metern mit Trümmern und Erdreich verunreinigt wurden.