19-Jähriger muss ins Gefängnis Schwangere totgefahren – so reagiert die Familie des Opfers auf das Urteil

Hückelhoven/Mönchengladbach · Niklas W., der am 5. November in Ratheim eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Baby totgefahren hat, muss für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Eine Bewährung gibt es nicht. Das sagt der Vater der Getöteten zu dem Urteil.

04.07.2024 , 18:36 Uhr

Der Angeklagte Niklas W. verbirgt sein Gesicht. Neben ihm Verteidiger Christoph Hensen. Foto: Vera Straub