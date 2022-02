Am Dienstagabend in Hückelhoven : Schwangere bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstagabend in Hückelhoven

Hückelhoven Die Frau war durch den Unfall eingeklemmmt und musste aus dem Auto gerettet werden. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Warum es zur Kollision kam, ist unklar.

Die Feuerwehr in Hückelhoven wurde am frühen Dienstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Dieser ereignete sich auf der Gladbacher Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierten hier im Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurde die Fahrerin des einen Autos verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilt, fanden die Einsatzkräfte bei ihrem Eintreffen an der Einsatzstelle in einem der an dem Unfall beteiligtenten Autos eine schwangere Frau vor, die durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeschlossen war und dieses aufgrund ihrer Verletzung nicht mehr eigenständig verlassen konnte. Um die Beteiligten des Unfalls bestmöglich versorgen zu können, mussten die Einsatzkräfte zunächst die Unfallstelle absichern, um sich nicht selbst in Gefahr zu begeben. So wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr gesichert, der Brandschutz sichergestellt sowie wegen der einsetzenden Dunkelheit großflächig ausgeleuchtet.