Michael-Ende-Schule Ratheim : Projekte im „fliegenden Klassenzimmer“

Ratheim Beim großen Schulfest präsentierten die 200 Mädchen und Jungen aus der Michael-Ende-Schule in Ratheim stolz die kreativen Ergebnisse ihrer gemeinsamen Projektarbeit. Die stand unter dem Titel „Das fliegende Klassenzimmer“.

Das fliegende Klassenzimmer: Beim Schulfest zum Abschluss der Projektwoche präsentierten die rund 200 Kinder der Michael-Ende-Schule stolz die Ergebnisse ihrer Arbeiten. Mit dem berühmten Kinderbuch von Erich Kästner hatte das aktuelle Motto allerdings nichts zu tun. Vielmehr waren die Ratheimer Grundschüler in den einzelnen Projekten zu unterschiedlichen imaginären Reisen aufgebrochen, die sie mit fremden Kulturen bekannt machten. Dabei setzten sich die Kinder auch mit dem Schwarzen Kontinent auseinander. Sie lernten, dass Hunger und Apartheid in Afrika an der Tagesordnung sind, bastelten Trommeln aus großen Blumentöpfen. Im Bionik-Projekt erlebten die jungen Teilnehmer verschiedene Naturphänomene, zum Beispiel den Lotuseffekt, der Wasser einfach abperlen lässt.