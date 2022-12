Schulentwicklungsplan Verliert Hückelhoven seine Förderschule?

Eine der vier Förderschulen ist die Peter-Jordan-Schule in Hückelhoven. Die Anzahl der Schüler hat in den vergangenen Jahren leicht abgenommen. Während es im Jahr 2017 noch 193 Schüler waren, lag die Zahl im Jahr 2021 bei 168. Das liege allerdings nicht an mangelnder Nachfrage, sondern vielmehr an einem reglementierenden Aufnahmeverfahren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Schule von Anfang an nur für 164 Schüler ausgelegt war. Die Mehraufnahmen haben in den vergangenen Jahren zu immer mehr Raumnot geführt. Diese würde nach den Prognosen der Schulentwicklungsplanung weiter zunehmen, nach der im Jahr 2025 bereits 210 Schülerinnen und Schüler in Hückelhoven beschult werden sollen.