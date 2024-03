Neue Mensa und andere Erweiterungen So rüstet Hückelhoven die Schulen für die Zukunft

Die Erweiterung der Grundschule An der Burg wurde bereits im Januar ausführlich diskutiert. Demnach soll ein zweigeschossiger Verbindungsbau zwischen dem ehemaligen Volksschulgebäude und dem derzeitigen Hauptgebäude erfolgen. Im Herbst sollen die Arbeiten beginnen, zum Jahreswechsel 2025/2026 sollen die neuen Räume nutzbar sein. Die neue Mensa des Gymnasiums wird derzeit durch das Architekturbüro Emondts geplant. Die Mensa soll nach derzeitiger Planung als Anbau an das Foyer des Gymnasiums auf der Grünfläche in Richtung Hü-Bad errichtet werden. Die ersten, groben Planungsentwürfe der Mensa sind derzeit bereits in der Abstimmung mit dem Gymnasium. Wie im Ausschuss berichtet wurde, dürften die Planungen nach derzeitigem Stand noch vor der Sommerpause zur Beschlussfassung vorgelegt werden.