Gäste flüchten ins Lokal Schüsse auf Imbiss in Hückelhoven – 34-Jähriger festgenommen

Ein junger Mann soll am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf einen Imbiss an der Jacobastraße in Hückelhoven geschossen haben, wie die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Kreispolizeibehörde Heinsberg mitteilen. Zuvor sei der Mann mit einer Schusswaffe in der Hand aus seinem Auto ausgestiegen. Als die Gäste des Imbisses die Waffe erkannten, flüchteten sie in das Lokal.