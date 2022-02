Polizei ermittelt : Schüsse auf fahrendes Auto in Doveren

Hückelhoven Am Mittwochabend hörte ein 37-Jähriger während der Fahrt merkwürdige Geräusche – und stellte fest, dass auf sein Auto geschossen worden war. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen.

In Doveren sind am späten Mittwochabend Schüsse auf ein Auto abgegeben worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit. Demnach sei ein 37 Jahre alter Hückelhovener mit seinem Auto gegen 22.15 Uhr auf der L117 aus Baal nach Hückelhoven unterwegs gewesen, als er in Doveren auffällige Geräusche und Einschläge in seinem Fahrzeug wahrnahm. Er befand sich zu dieser Zeit auf der Provinzialstraße in Höhe der Straße Im Weidenfeld, in der Nähe einer Bushaltestelle. Der Fahrer, der wohl zunächst an einen Unfall glaubte, hielt an, stieg aus und stellte schließlich die Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest.