Neues aus dem Schulausschuss : Schülersprecher sollen in Hückelhovener Politik angehört werden

Hückelhoven Weil sie die demokratisch legitimierten Vertreter der Schülerinnen und Schüler sind, sollen sie künftig auch in der Hückelhovener Kommunalpolitik ein Wort mitreden.

Dass die Fraktionen der CDU und von Bündnis 90/Die Grünen in der Hückelhovener Kommunalpolitik sich in Ausschuss- und Ratssitzungen mitunter lebhafte Diskussionen liefern, war in den vergangenen Monaten vor der Sommerpause keine Seltenheit. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses allerdings zeigten sich die Vertreter der beiden Fraktionen in trauter Einigkeit, sie stellten sogar einen gemeinsamen Antrag.

Das mag sicherlich an der Thematik liegen, die beiden Fraktionen gleichermaßen am Herzen liegt – die stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen. In der vergangenen Sitzung des Jugendhilfeausschusses Ende Mai wurden bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Kinder- und Jugendbeteiligung beschlossen. Da Kinder und Jugendliche in besonderem Maße von Entscheidungen im Schulbereich betroffen sind, unterstreichen die beiden Fraktionen ihr Ansinnen, vom Paragraphen 58 der Gemeindeordnung NRW Gebrauch zu machen, nach der Vertreter einer Bevölkerungsgruppe, die von einer Entscheidung vorwiegend betroffen sein wird, zu Beratungen hinzugezogen werden soll. Das bedeutet im Falle der Schulen: Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher der betroffenen öffentlichen Schulen sollen sich beteiligen dürfen, da sie die demokratisch legitimierten Vertreter der Schülerschaft der jeweiligen Schulen seien. In begründeten Einzelfällen haben die Schulen allerdings auch die Möglichkeit, einen anderen Vertreter zu schicken.