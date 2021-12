Infoabend zu Studienangeboten in Hückelhoven : Schüler erfahren mehr über Duale Studiengänge

Infoabend zu Studienangeboten in Hückelhoven

Hückelhoven In mehreren virtuellen Räumen konnten Schülerinnen und Schüler alle Fragen stellen, die sie zum Thema Duales Studium hatten. Antworten gaben die Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf des Kreises Heinsberg (KoKo), die FH Aachen und die ene‘t GmbH.

Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzzahlen wurde der Informationsabend in diesem Jahr online durchgeführt. In mehreren virtuellen Räumen konnten die Teilnehmer Fragen zu unterschiedlich ausgerichteten Studienangeboten stellen. Andreas Beumers, Koordinator für die Dualen Studiengänge an der FH Aachen, stellte beispielsweise verschiedene Angebote aus dem Bereich der Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vor.