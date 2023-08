Zu wenig Platz in Erkelenz Firmennetzwerk baut am Ratheimer Zechenring

Hückelhoven · Mit ihrem Richtfest feierte die Familie Schröders den Baufortschritt am zukünftigen neuen Firmensitz für ihre drei Familienunternehmen am Zechenring in Ratheim.

28.08.2023, 05:10 Uhr

Marco Tümmler und Achim Ortmanns von der Stadt Hückelhoven stoßen mit Stefan Frenken, Andreas Deppe, Ulrich Schröders, Sarah Baggemann und Reinhard Schröders (v.l.) auf den Neubau an. foto: ruth klapproth Foto: Ruth Klapproth

Von Katrin Schelter

Die ersten Hallen stehen bereits: Die Firmen System Schröders, Thelesol und Franzen Feuerschutztüren werden nach Fertigstellung des Neubaus ihr neues Zuhause am Ratheimer Zechenring beziehen. Zunächst aber feierte die Familie Schröders am Wochenende den Baufortschritt am großen Unternehmenskomplex mit einem zünftigen Richtfest samt Catering vom Erkelenzer Hotelier und Gastronom Wolfgang Wahl.