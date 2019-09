Haus Hall in Ratheim : Die vielleicht schnellste Musik der Welt

Haus Hall in Ratheim

Das Ensemble „UWAGA!“ spielte in der Besetzung Christoph König (Violine/Viola), Maurice Maurer (Violine), Miroslav Nisic (Akkordeon) und Matthias Hacker (Kontrabass) vor der Kulisse von Haus Hall in Ratheim. Foto: Ruth Klapproth

Ratheim Die schnellste Musik der Welt mit reicher Ornamentik ihrer Heimat, dem Balkan, gestiftet in erster Linie vom großen Mozart – diese Verbindung wurde auf der Freitreppe des Wasserschlosses Haus Hall in Ratheim knapp 400 begeisterten Zuschauern präsentiert.

„Mozartovic! Classic goes Balkan Groove“ – der wiederum programmatische Tour-Titel von UWAGA!, das gebildet wird von Christoph König Violine, Viola, Maurice Maurer, Violine, Miroslav Nisic, Akkordeon, und dem Kontrabassisten Matthias Hacker, die neben Mozart Bach und Tschaikowski zur Grundlage völlig neuer und vor allem anderer Arrangements nehmen, deren Grundthema schon erkennbar bleibt, mit den typisch-balkanischen Elementen aber fast zum neuen Genre gerät. Das selbst die größten Klassik-Puristen im großen Innenhof des Schlosses mitriss, sich fast noch steigerte nach einem regenbedingten Wechsel auf den Heuschober des früheren Landwirtschaftsguts, wo die letzten anderthalb Stücke des Programms und die beiden, frenetisch geforderten, Zugaben gespielt wurden. Der Heuschober ist als Veranstaltungshalle mit Bühne ausgestattet.

Von Mozart wurden unter anderem mehrere Klavierkonzerte virtuos um-arrangiert, dazu den Marsch „Alla Turca“, Bachs großer und kleiner König, Tschaikowskys Nussknacker-Ballett, „Around the World“ der französischen Dance-Formation Duft Punk. UWAGA bietet auch andere Programme, Web: www.uwagaquartett.de. Veranstalter: www.niederrhein-musikfestival.de

Niederrhein Musikfestival-Chefin Anette Maiburg, die vor 15 Jahren auf Schloss Dyck bei Jüchen mit dem Großereignis gestartet war, freute sich, mit Haus Hall ein weiteres „wunderschönes Gelände“ (mit Park) bei den Aufführungsorten zu haben. Und UWAGA! passe genau in die Linie des Festivals, „eigene, kreative Projekte“ zu entwickeln.

Und die wird von den Virtuosen, alle vier haben ausreichend Gelegenheit zur Auszeichnung als Solisten, voll durchgezogen, die Ausbildung in der Klassik wird deutlich, die Sympathie für Jazz-Standards und eben für Ost- und Südosteuropäische Musik geht den Zuhörern ins Blut, für die Beine ist die Musik zu schnell. Gerade auch das jüngste Ensemble-Mitglied Miroslav Nisic, vor 27 Jahren in Serbien geboren, verblüffte mit rasender Fingerfertigkeit in teils langen Soli.