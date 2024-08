Neue Schulleitung Schlüsselübergabe bei der MaxQ-Pflegeschule in Hückelhoven

Den Blick in die Zukunft richtet auch Daniel Lieberenz. „Es sind große Fußstapfen, in die ich trete“, sagt er. Fußstapfen, in die er in den vergangenen anderthalb Jahren allerdings schon reinwachsen konnte. Seitdem habe festgestanden, dass Daniel Lieberenz die Nachfolge antreten wird. Seitdem war er auch der Stellvertreter. „Wir haben uns ein Büro geteilt“, sagt Lieberenz, der besonders in dieser Zeit viel von Heinrich Heußen hat lernen können. Er möchte den Kurs weiter fortführen, punktuell aber auch innovative Ansätze etablieren, sagt er. Für ihn selbst ist der Schritt insofern ein großer, als dass er erst kürzlich seinen Master erfolgreich abschließen konnte. Damit ende nun eine Zeit der Doppelbelastung, nun kann der Fokus ganz auf die Pflegeschule gerichtet werden, betont Lieberenz. Dieser Wechsel markiere nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn einer neuen Phase, die von frischen Ideen und neuen Impulsen geprägt sein wird.