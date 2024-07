Vier Funde in kurzer Zeit Schlangenfunde in Hückelhoven – das ist zu beachten

Doch wie sollte man sich nun verhalten, wenn man auf eine Schlange trifft? Zunächst einmal sollte man ruhig bleiben, betont Josef Loers, um das Tier nicht aufzuscheuchen. Wenn möglich, sollte man ein Foto von dem Tier machen. So könne man entweder durch eine rasche Online-Suche oder auch mithilfe der Feuerwehr herausfinden, um was für eine Art es sich handelt. Im Freien werden die heimischen Schlangenarten schnell wieder verschwunden sein. Wenn man jedoch in der Wohnung oder im Keller eine Schlange entdeckt, sei es durchaus ratsam, sich an die Feuerwehr zu wenden, sagt Josef Loers. „Es ist gut, den Raum so zu verschließen, dass die Schlange diesen nicht verlassen kann. So haben wir mehr Zeit, uns vorzubereiten und die Schlange schließlich zu fangen“, sagt der stellvertretende Wehrleiter.