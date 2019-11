Proklamation der KG Frohsinn Schaufenberg : Prinzessin Angelika schwingt das Frohsinn-Narrenzepter

Schaufenberg Beim Bunten Abend der Schaufenberger KG wurde die Trainerin der Tanzgarden als Prinzessin proklamiert. Dabei gab es einen Grund für traurige Gesichter.

Die 58-jährige Hückelhovenerin ist Gründungsmitglied der KG Frohsinn, trainiert die Tanzgarden des Vereins. Im zartgelben Ballerinakostüm begeisterte der Tanz-Nachwuchs aus der Funkengarde III. Die Mariechen Emilia Kuß, Natalie Hensen und Chantal Weinberg zeigten beim Bunten Abend in der gut gefüllten Mehrzweckhalle an der Hochstraße ihr Können. Einen kleinen Ausblick auf die fünfte Jahreszeit, die gerade erst begonnen hat, erlaubten die Mitglieder der Showtanzgruppe „Remix“, die ihre aktuelle Darbietung erst bei der Kappensitzung präsentieren werden, aber schon mal die neue Zugabe in kurzen Hosen und bauchfreien Shirts tanzten. „Ein Partytanz“, verriet Trainerin Michaela Kuß. Aus Anlass des Jubiläums hatten die Frohsinn-Gastgeber auch alle früheren Prinzenpaare eingeladen, die am Ehrentisch Platz nehmen durften.