Schälfest der Hilfarther Korbmacher​: Wenn Weiden wieder weiße Ware werden​

Hückelhoven Nach der Corona-Pause wurde das Schälfest der Hilfarther Korbmacher gefeiert. Die Verantwortlichen hätten sich mehr Andrang gewünscht.

An die Vor-Corona-Zeiten anzuknüpfen, zumindest was die Gästezahl angeht, erweist sich als durchaus nicht einfach für Vereine mit ihren Veranstaltungsangeboten. Das erlebte auch der Verein der Rurtalkorbmacher nun mit seinem traditionellen Weidenschälfest im schmucken Museum in Hilfarth – das Wetter zeigte sich allerdings ganz anders als bei der letzten Ausführung des Fests im Mai 2019: die Sonne strahlte 2022 über dem bunten Treiben in der Nohlmannstraße.