Kirchensanierung in Hilfarth: Die Säulen von St. Leonard

Hilfarth Die Sanierung der katholischen Kirche in Hilfarth ist erfolgreich abgeschlossen. Gekostet hat sie schließlich 120.000 Euro und damit mehr als geplant. Zusätzlicher Aufwand musste an den Säulen der Orgelempore betrieben werden.

Ein geklautes Regenrohr hatte einen beträchtlichen Wasserschaden verursacht, und dann wurden auch noch Risse in der Wand an ganz anderer Stelle sichtbar. Das Gotteshaus St. Leonard in Hilfarth benötigte aufwändige Hilfe. Im Frühjahr wurde geplant, im Herbst liefen die Sanierungsarbeiten. Endlich stand die Kirche kurz vor Weihnachten in neuem Glanz, bereit für die festlichen Messen.