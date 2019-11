Reiterhof in Ratheim : Ein Glücksfall für die „Sternenreiter“

Hückelhoven Seit zehn Jahren arbeitet Sandra Pelzer nun bereits bei den Sternenreitern in Ratheim-Krickelberg und ist vom Reiterhof nicht mehr wegzudenken. Zum Zehnjährigen gab es eine wertschätzende Feier.

Auch Iris Pint und Dietmar Schneider vom pädagogisch-sozialen Dienst der Lebenshilfe Heinsberg waren erschienen und überreichten Urkunde, Geschenke und einen Kuchen aus der Lebenshilfe-Bäckerei. Seit 2007 ist Sandra Pelzer bei den Lebenshilfe- Werkstätten in Heinsberg-Oberbruch beschäftigt. Dort durchlief sie diverse Fachbereiche, bis sie im Oktober 2009 an vier Nachmittagen in der Woche den betriebsintegrierten Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe-Werkstätten auf dem Reiterhof einnahm. Seitdem hat Sandra Pelzer sich immer wieder neuen Herausforderungen gestellt, hat gelernt und ihre Ziele verfolgt, so dass sie momentan nicht in der Lebenshilfe-Werkstatt arbeitet, sondern neben ihrer Arbeit auf dem Hückelhovener Reiterhof noch bei der Firma „Brandschutz- und Sicherheitstechnik Pelzer“ im hauswirtschaftlichen Bereich tätig ist.