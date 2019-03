Mitgliederversammlung: Rurtalkorbmacher: Heinz Knur zieht sich zurück

Info

Termin Das Weidenschälfest wird am Sonntag, 6. Mai steigen, der Instrumentalverein Hilfarth bietet sein Platzkonzert am Sonntag, 19. Mai, an. Der Chreskenkesmaat findet am 7. und 8. Dezember statt, dem 2. Advent.

Wiederwahl Turnusgemäß wiedergewählt wurde Beisitzerin Marianne Breda für zwei Jahre.