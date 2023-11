Rundgang durch Hückelhoven Die Kunst der Stadt

Das große Relief am Rathaus-Altbau war die erste Station auf dem von ihr geführten Spaziergang durch die Hückelhovener City. Es stamme von Wilhelm Hanebal. Der Düsseldorfer Künstler (1905 bis 1982) habe eine besondere Verbindung nach Hückelhoven gehabt, da er hier Verwandtschaft gehabt habe, für die er auch einen Grabstein auf dem Friedhof Am Lieberg gestaltet habe. Ein großer Engel wurde am Familiengrab der Schwester aufgestellt. Neben Haus Hückelhoven als Sehenswürdigkeit lassen sich auf dem hellen Relief aus feinem Muschelkalk Vertreter der Landwirtschaft sowie Bergleute erkennen. Der Wandel Agrar – Industrie lasse sich darauf erkennen, so Cörrenzig, die berichtete, dass in der Zeit von 1979 bis 1996 verschiedene Kunstwerke in den Ortsteilen aufgestellt worden seien, zum Beispiel ein Hirte mit Kühen in Millich, ein Förderturm-Rad in Schaufenberg und die Traditionsfigur des Kappehäuers in Brachelen.