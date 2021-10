White Flash, Caramel Cool und Berry Cream : Royal-Donuts-Filiale in Hückelhoven eröffnet

Hückelhoven Wenn zuckersüße Träume wahr werden: Der 18-jährige Aslan Polat und sein ein Jahr älterer Geschäftspartner Agon Dervishaj haben an der Martin-Luther-Straße in Hückelhoven ihre Royal-Donuts-Filiale eröffnet.

Am Eröffnungstag gab es keine 300 Meter lange Warteschlange wie Ende Februar in der Erkelenzer City, als dort BWL-Student Masen Haci sein angesagtes Paradies der süßen Gebäckkringel anlaufen ließ. Doch mittlerweile scheint die Donuts-Mode auch in der Erka-Stadt abgeebbt - Warteschlangen sieht man in dem neu errichteten Gebäude an der Anton-Raky-Allee schon lange keine mehr. "Unsere Idee, dieses Geschäft zu betreiben, kam uns sehr spontan, nachdem wir die Erkelenzer Filiale gesehen hatten", berichtet Inhaber Agon Dervishaj stolz. Die beiden Freunde aus der Kreisstadt nahmen Kontakt zu Masen Haci in Erkelenz auf, waren schnell begeistert vom Konzept der beliebten Ladenkette, die von Masen Hacis Freund Enes Seker aus Aachen ins Leben gerufen wurde und inzwischen auf unzählige Filialen in ganz Deutschland verweist.