Projekt am Gymnasium „Route gegen das Vergessen“ wird in Hückelhoven erarbeitet

Am Monatgmorgen hat sich eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern des Hückelhovener Gymnasiums auf den Weg zu einer kleinen Stadtrallye begeben. Angeführt von Heimatforscher Frank Körfer, der zur Unterstützung Hubert Rütten und Hans-Jürgen Knubben mitgebracht hatte, liefen sie mehrere Stationen im Stadtgebiet ab. An denen hielten Körfer und seine Mitstreiter Informationen zu jüdischem Leben in Hückelhoven parat. Hubert Rütten hat bereits viel zu jüdischen Schicksalen in Erkelenz geforscht. Hans-Jürgen Knubben ist Sprecher der Pax-Christi-Gruppe in Hückelhoven, die erst wenige Tage zuvor, am 27. Januar, anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Auschwitz, eine Gedenkveranstaltung im Hückelhovener Gymnasium veranstaltet hat.