Rosenmontagszüge in Hückelhoven Nostalgische Momente im närrischen Treiben

Auch in Hilfarth war ordentlich was los beim Rosenmontagsumzug. Sie schunkelten, tanzten, sangen, warfen Kamelle und bützten, bis die vergangenen Jahre ohne Karneval nur noch eine blasse Erinnerung waren: Rund 750 Teilnehmer des kunterbunten Rosenmontagszugs, so der veranstaltende Verein „Hilfarther Narren“, feierten gestern nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder und knüpften damit erfolgreich an das Jahr 2020 an. An der Rurbrücke startete der närrische Lindwurm wie gewohnt und wurde von zahlreichen Schaulustigen schon sehnsüchtig erwartet. Der Instrumentalverein Hilfarth, kurz IVH, sorgte mit Live-Musik für einen stimmungsvollen Rahmen. Die blau gekleideten Hobbymusiker hatten sogar ein fahrbares Schlagzeug mitgebracht.