Roller gerät in Flammen : Garage brennt in Hückelhoven aus

Mit einer Drehleiter brachten die Wehrleute das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Garage brannte vollständig aus. Foto: Feuerwehr

Hückelhoven Ein in Brand geratener Roller hat an der Vogelstange in Hückelhoven für einen Großeinsatz gesorgt. 61 Einsatzkräfte waren beteiligt, um das Feuer in den Griff zu bekommen.

(cpas) Ein in Brand geratener Roller hat am Freitagnachmittag an der Vogelstange in Hückelhoven insgesamt 61 Einsatzkräfte beschäftigt. Eine Garage brannte aus, verletzt wurde bei dem Vorfall allerdings niemand.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Bewohner in der Garage gegen 17.10 Uhr versucht, seinen Roller zu starten, als dieser plötzlich und aus unbekannten Gründen in Brand geriet. Erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher schlugen fehl. Kurz darauf Stand bereits die gesamte Garage in Flammen, das Feuer drohte, auch auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Da auf der Anfahrt eine massive Rauchentwicklung erkennbar war und sich die Lage sehr unklar darstellte, forderten die Wehrleute vorsorglich einen weiteren Löschzug mit den Einheiten aus Ratheim, Millich und Kleingladbach nach.

Als die Kräfte eintrafen, standen Garage sowie Dacheindeckung im Vollbrand, die Flammen schlugen bereits am angrenzenden Wohnhaus bis unter die Dacheindeckung. Mit Hilfe einer Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr die Flammen und kühlte die Hausfassade, wodurch der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Probleme machte vorher allerdings die Wasserversorgung. Hydranten klemmten und mussten gewaltsam geöffnet werden.

Ein Atemschutztrupp sicherte die Räume im angrenzenden Wohnhaus und beseitigte Verrauchungen. Mit einer Wärmebildkamera wurden angrenzende Gebäudeteile kontrolliert. Die Garage sowie der Roller brannten vollständig aus, zwei angrenzende Gebäudeteile wurden beschädigt.