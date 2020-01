Konzert in Hückelhoven : Jürgen Drews steht mit Ralle Rudnik auf der Aulabühne

Hückelhoven Die Reihe der Konzerte für die Aktion Kinderlachen und die Lebenshilfe Heinsberg geht in die 5. Runde.

Der König von Mallorca kommt am Samstag, 16. Mai, 20 Uhr, in die Hückelhovener Aula. Ein Überraschungskonzert kündigt Ralle Rudnik mit seiner Band V.I.P. an, das wieder die Aktion Kinderlachen und die Lebenshilfe Heinsberg unterstützt. Nun gut, dass Jürgen Drews kommt, ist jetzt keine Überraschung mehr. Aber er wird mit Ralle Rudnik gemeinsam die Bühne rocken und sich so von einer ganz anderen Seite präsentieren. Da wird das „Bett im Kornfeld“ einen ungewohnten Sound bekommen.

Ralle Rudnik will den Künstler zeigen, wie man ihn sonst nicht kennt. „Keine Schlager – dafür erleben die Zuschauer einen Jürgen Drews mit einem Rock’n’Roll-Herz voller Leidenschaft und Feuer“, verspricht Bandleader Ralle Rudnik. Drews werde mit ihm und seiner Band V.I.P die größten Rockhits aller Zeiten performen. Auch wenn er beim Konzert in Hückelhoven schon 75 ist, hat „Onkel Jürgen“ viele Fans auch in der jüngeren Generation. Die Band V.I.P. besteht aus professionellen Musikern, die in Perfektion die Musik von Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Foreigner, Toto und anderen spielen. Nun heißt es am 16. Mai V.I.P. – Classic meets Jürgen Drews mit Streicher- und Bläser-Ensemble. Tickets ab 29,90 Euro und Info gibt es unter Telefon 02405 40860 oder auf der Homepage www.rock-legends-live.de.