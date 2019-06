Konzertevent : Woodstock-Feeling in der Aula

Info

Vorverkauf Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 19,50 Euro (plus Vorverkaufsgebühr). Beim Veranstalter selbst fallen bei Bestellung unter Tel. 0176 23782247 keine Vorverkaufsgebühren an.

Der Musiker Miller Anderson spielte in den 1960er Jahren mit allen Top-Bands, seit 1968 Mitglied der Keef Hartley Band, mit der er am 16. August 1969 beim legendären Woodstock-Festival auftrat. Später tourte er mit Deep Purple und arbeitete mit dessen Keyboarder Jon Lord zusammen. Miller Anderson gehörte 25 Jahre zur Spencer Davis Group und spielte in der Hamburg Bluesband. Der Musiker veröffentlichte etliche teils preisgekrönte Alben, wie „Chameleon“, „Through the Mill“ oder „Live at Herzberg Festival“ zur aktuellen Woodstock-Tour.