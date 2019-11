Konzert in Hückelhoven : con brio hat „Rivinius & Friends“ zu Gast

Hückelhoven Nach dem Erfolg beim Jubiläums-Galakonzert – 25 Jahre „con brio“ bietet der Verein Freunde der Kammermusik in Kooperation mit der Volkshochschule des Kreises Heinsberg ein weiteres musikalisches Highlight an.

Am Sonntag, 24. November, um 17.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven, treten auf: „Rivinius & Friends“ aus München, mit Paul Rivinius am Klavier, Anne Schoenholtz an der Violine, Nicola Birkhan an der Viola, Sissy Schmidthuber am Cello und Nabil Shehata am Kontrabass.