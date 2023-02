Riesige Anteilnahme Hückelhovener bangen mit Erdbeben-Opfern

In der gut besuchten Gebetsstätte an der Ludovicistraße ist am Freitag vor allem Vorstandsmitglied Ömer Karadöl ein Gesprächsthema. Die Männer freuen sich über die guten Nachrichten aus dessen Heimatstadt Antakya. Auch die Frauen sammeln Spenden. Sie haben in der großen Gastronomie-Küche im Untergeschoss spontan 1000 türkische Lahmacun-Pizzen gebacken, die gegen eine Spende von 1,50 Euro pro Stück abgegeben werden. Zusätzlich wird beim Freitagsgebet auch in Schaufenberg Geld eingesammelt. Eventuell werde sogar in den nächsten Monaten weiterhin zu Spenden für die Türkei aufgerufen, so Vorstandsmitglied Mehmet Yilmaz.