Grundstücke zu moderaten Preisen : Anreiz für Eigenheime auf Hückelhovener Bauland

Hückelhoven Die Stadt Hückelhoven hat eine angepasste Richtlinie zum Verkauf städtischer Grundstücke zu Wohnbauzwecken erlassen. Sie gilt ab sofort. Die Zahl der Anfragen Bauwilliger hat sich im Vorjahr fast verdoppelt.

Sie ersetzt die Fassung vom Dezember 2017, tritt sofort in Kraft und regelt die Bedingungen, unter denen städtische Grundstücke erworben werden können. So dürfen Bewerber (mindestens 18 Jahre alt) noch kein Baugrundstück in Hückelhoven besitzen und in der Vergangenheit auch noch keines aus städtischem Besitz gekauft haben. Vorrangig werden Bewerber berücksichtigt, die kein Wohneigentum besitzen, das in den letzten fünf Jahren gebaut oder von dem Interessenten gekauft wurde. An Bauträger und Wohnungsbaugesellschaften verkauft die Stadt keine Baugrundstücke.