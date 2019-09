Sommermusik 2020 in Hückelhoven : „Revolverheld“ spielen 2020 am Schacht 3

Hückelhoven Zum Open-Air-Festival SommerMusik Schacht 3 kommt Revolverheld am 14. August 2020 nach Hückelhoven. Damit steht der erste Name für das Festival fest. Nach Roland Kaiser, James Blunt und Johannes Oerding, die bisher in Hückelhoven dabei waren, setzt die SommerMusik die erfolgreiche Serie mit hochkarätigen Stars der Musikszene fort.

Vor 17 Jahren gründete sich mit Revolverheld eine Band wie man sie besonders in Deutschland nicht mehr häufig findet, berichtet Veranstalter Günter vom Dorp aus Wegberg. Der Erfolgslauf von Johannes Strate (Gitarre, Gesang), Kristoffer Hünecke (Gitarre), Niels Kristian Hansen (Gitarre) und Jakob Sinn (Schlagzeug) zeigt nach ganz oben. Sie sind Echo-Preisträger und erhielten die 1LIVE Krone, ihnen gehört ein MTV Music Award und sieben Mal Gold und zwei Mal Platin. Zuletzt erhielt Revolverheld Gold für über eine Million verkaufter CDs von „Zimmer mit Blick“.

Die vier Musiker von Revolverheld überzeugen mit ihrem Händchen für Songs, die für große Gefühle jeglicher Art gemacht sind. Revolverheld liefern den perfekten Soundtrack zum Heiratsantrag oder um mit den besten Freunden um die Häuser zu ziehen. Auch kritische Töne, die zum Nachdenken anregen und kontrovers diskutiert werden, kann diese Band, wie sie zuletzt mit dem aktuellen Album „Zimmer mit Blick“ bewiesen haben.

Gerade während ihrer Liveauftritte gelingt es den Hamburgern diese Emotionen mit ihrem Publikum zu teilen. Zur Freude ihrer Fans geht das Quartett 2020 wieder ausgiebig auf Open-Air Tour und bricht jetzt schon alle bisherigen Rekorde. 33 Städte, 5 Länder und über 300.000 begeisterte Zuschauer im letzten Jahr sprechen für die Hamburger, die ihre Musik mit einer Leidenschaft auf die Bühne bringen, die einfach fasziniert.